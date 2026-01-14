SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte do muro do cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, caiu na noite desta terça-feira (13) após a forte chuva que atingiu a região.

Trecho onde muro caiu foi na rua David Zeiger, na altura do número 200. Chovia forte no momento da ocorrência e a região estava sob alerta de perigo da Defesa Civil.

Ninguém ficou ferido e nenhum jazigo foi danificado, segundo a Consolare, concessionária que administra o local. A Prefeitura de São Paulo informou que a Consolare adotou as medidas para reconstruir o muro e que a obra é monitorada pela SP Regula.

Muro era "muito antigo e construído através de uma metodologia antiga", diz concessionária. À reportagem, a Consolare informou que isolou a área e que a via estava limpa na manhã desta quarta (14).

Reparo provisório será finalizado ainda nesta quarta, segundo a empresa. O muro definitivo será reconstruído quando um plano emergencial de intervenção for aprovado junto à prefeitura, segundo a nota.

Zona leste foi área mais atingida pelas chuvas na capital na tarde de ontem. Segundo levantamento da Defesa Civil do estado, o bairro de Jardim Sapopemba teve 62 milímetros de chuva em 24 horas, seguido da Vila Prudente, com 61 milímetros.

Região ficou com sete pontos de alagamento intransitáveis à noite. As vias estavam liberadas na manhã desta quarta.