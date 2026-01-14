SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros de 296 linhas municipais de ônibus em São Paulo agora têm como opção o pagamento da tarifa via Bluetooth.

Nova modalidade de pagamento está sendo testada em 2,2 mil ônibus, segundo a Prefeitura de São Paulo. As 296 linhas que aceitam o pagamento via Bluetooth podem ser conferidas no seguinte link: https://www.sptrans.com.br/noticias/prefeitura-inicia-pagamento-de-passagem-via-bluetooth-nos-onibus-municipais/.

Intenção é ampliar a novidade para toda a frota de ônibus na capital, hoje em cerca de 12 mil veículos. Para utilizar o novo meio, passageiro deve baixar o aplicativo Cittamobi, na loja virtual de sua preferência, e manter o Bluetooth do smartphone ativado.

É possível fazer a compra de passagens avulsas ou múltiplas em pacotes (diário, semanal ou mensal). Essa modalidade de pagamento, no entanto, não dá direito à integração entre ônibus e trilhos (trem e metrô). A tarifa em São Paulo subiu de R$ 5 para R$ 5,30 no último dia 6.

Ônibus que têm o equipamento que permite o pagamento via Bluetooth estão identificados com um adesivo na parte externa da porta de embarque. De acordo com a gestão municipal, a intenção, com mais essa opção, é "reduzir o tempo de embarque, evitar a necessidade de manuseio de dinheiro em espécie e proporcionar maior conveniência tanto para os passageiros quanto para os operadores do transporte".

PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR

1. Baixe o aplicativo Cittamobi, disponível tanto na Apple Store quanto no Google Play;

2. Habilite o Bluetooth nas configurações do smartphone;

3. Acesse a aba "Primova Pay" no menu do aplicativo;

4. Em "Serviços", selecione "Comprar Passagens" e escolha uma das opções ofertadas: avulsa ou pacote de viagens diário, semanal ou mensal;

5. Realize o pagamento via Pix;

6. Ao embarcar no ônibus, abra o aplicativo e selecione a passagem adquirida em "Suas Passagens";

7. Aproxime o celular no equipamento de validação do ônibus.