SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros de 296 linhas municipais de ônibus em São Paulo agora têm como opção o pagamento da tarifa via Bluetooth.
Nova modalidade de pagamento está sendo testada em 2,2 mil ônibus, segundo a Prefeitura de São Paulo. As 296 linhas que aceitam o pagamento via Bluetooth podem ser conferidas no seguinte link: https://www.sptrans.com.br/noticias/prefeitura-inicia-pagamento-de-passagem-via-bluetooth-nos-onibus-municipais/.
Intenção é ampliar a novidade para toda a frota de ônibus na capital, hoje em cerca de 12 mil veículos. Para utilizar o novo meio, passageiro deve baixar o aplicativo Cittamobi, na loja virtual de sua preferência, e manter o Bluetooth do smartphone ativado.
É possível fazer a compra de passagens avulsas ou múltiplas em pacotes (diário, semanal ou mensal). Essa modalidade de pagamento, no entanto, não dá direito à integração entre ônibus e trilhos (trem e metrô). A tarifa em São Paulo subiu de R$ 5 para R$ 5,30 no último dia 6.
Ônibus que têm o equipamento que permite o pagamento via Bluetooth estão identificados com um adesivo na parte externa da porta de embarque. De acordo com a gestão municipal, a intenção, com mais essa opção, é "reduzir o tempo de embarque, evitar a necessidade de manuseio de dinheiro em espécie e proporcionar maior conveniência tanto para os passageiros quanto para os operadores do transporte".
PASSO A PASSO DE COMO UTILIZAR
1. Baixe o aplicativo Cittamobi, disponível tanto na Apple Store quanto no Google Play;
2. Habilite o Bluetooth nas configurações do smartphone;
3. Acesse a aba "Primova Pay" no menu do aplicativo;
4. Em "Serviços", selecione "Comprar Passagens" e escolha uma das opções ofertadas: avulsa ou pacote de viagens diário, semanal ou mensal;
5. Realize o pagamento via Pix;
6. Ao embarcar no ônibus, abra o aplicativo e selecione a passagem adquirida em "Suas Passagens";
7. Aproxime o celular no equipamento de validação do ônibus.