RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Norte abriram investigação para apurar o caso de um adolescente que usou uniforme semelhante ao do exército alemão da Segunda Guerra Mundial e fez gestos alusivos à saudação nazista durante baile de formatura das irmãs, no último sábado (10), em Mossoró (RN).

O caso ganhou repercussão após a divulgação nas redes sociais de vídeos e fotos do jovem vestido com o traje e fazendo gestos associados à saudação "Heil Hitler" durante a festa dos formandos em medicina da Facene Mossoró.

Em vídeo divulgado nas redes sociais por um blog, com suposta autorização da família, o jovem, que não teve a idade divulgada, diz que gosta de se fantasiar de personagens históricos e pensou que o traje seria "só mais uma fantasia". Ele pediu desculpas e afirma que errou.

A reportagem tenta contato com a família do adolescente.

A Polícia Civil do RN afirmou que a investigação é conduzida pela DEA (Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente) de Mossoró.

Já a 10ª Promotoria de Justiça de Mossoró instaurou um procedimento extrajudicial para coletar informações preliminares sobre os fatos e proceder à identificação dos envolvidos. O caso tramita em segredo de Justiça por envolver um menor de idade.

De acordo com a Master Produções e Eventos, empresa responsável pela organização da festa de formatura, o adolescente era convidado de duas irmãs formandas e chegou ao local acompanhado dos pais após as 23h, sem qualquer vestimenta inadequada. A família teria deixado a festa à 0h30 após participação no cerimonial, à 0h18.

"Em um momento pontual, sem o conhecimento da organização, houve a troca de roupa para registros fotográficos de cunho pessoal", salientou a empresa.

A Facene Mossoró manifestou repúdio ao episódio e disse que o baile de formatura não foi organizado pela faculdade nem "contou com qualquer participação, promoção ou financiamento da instituição, e não se tratou de evento oficial".

A apologia do nazismo é crime no Brasil, enquadrado no artigo 20 da lei 7.716 de 1989, conhecida como Lei do Racismo. Por isso, o ato é considerado inafiançável e imprescritível.

A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão e pagamento de multa para quem "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo".

No caso de menores de idade, a conduta é considerada ato infracional e deve ser punida com medidas socioeducativas.