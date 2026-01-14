Uma operação conjunta das áreas de inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e de forças de segurança do Rio de Janeiro resultou na prisão de Anne Cristina Casaes da Silveira, de 39 anos, conhecida como “Dama do Crime”, nessa terça-feira (13). Considerada foragida da Justiça, ela foi localizada e presa em Armação de Búzios, na Região dos Lagos fluminense.

Segundo as investigações, Anne Cristina tinha ligação direta com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e atuava como elo entre os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro, auxiliando articulações interestaduais da organização. Ela é apontada como integrante do núcleo financeiro do grupo, com atuação na movimentação, ocultação e lavagem de dinheiro para sustentar atividades ilícitas.

A mulher acumula diversos inquéritos policiais, registros de prisões e condenação criminal. Ao longo dos anos, teria envolvimento recorrente em crimes de estelionato, especialmente fraudes estruturadas contra seguradoras, com destaque para golpes relacionados ao seguro DPVAT. Também há registros de atuação em falsificação e uso de documentos falsos, falsa identidade, associação criminosa e extorsão.

Além disso, Anne é investigada por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ela já teve prisões em flagrante, preventivas e temporárias, além de condenação com cumprimento de pena em regime semiaberto.

Anne Cristina é viúva de Anders Araújo de Cerqueira, conhecido como “Júnior Gago”, apontado como liderança do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso. Ele foi assassinado na Bolívia, em outubro de 2023, e o caso segue sob investigação.

Em julho de 2025, Anne também foi alvo da Operação “Reversus”, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso, que apurou um esquema interestadual de lavagem de dinheiro, fraudes bancárias e estelionatos, com foco na desarticulação do núcleo financeiro de uma organização criminosa.

