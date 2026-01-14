SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para chuvas na tarde desta quarta-feira (14).

Todas as regiões de São Paulo estão em estado de atenção para alagamentos. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) emitiu comunicado de atenção por volta das 14h27.

As chuvas nas regiões seguem isoladas, mas fortes, segundo o CGE. "Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos, enxurradas repentinas e transbordamentos de pequenos rios e córregos. O solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra nas áreas de risco", narra o comunicado.

Ainda não há registro de vítimas ou prejuízos. A Defesa Civil ainda não divulgou balanço oficial sobre as chuvas na capital. Até o momento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 11 chamadas de quedas de árvores.