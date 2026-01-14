SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma fala sobre saúde do dançarino e influenciador Juliano Floss, 21, integrante do Big Brother Brasil (Globo), repercutiu fora da casa e gerou debate nas redes sociais. O jovem contou que urina sentado há um ano e que a prática ajudaria a prevenir o câncer de próstata. A afirmação, porém, é incorreta, segundo especialistas ouvidos pela Folha de S.Paulo.

"Tem um ano que eu tô mijando sentado, mas não em lugar público, só em casa. Alguém me falou que existe um câncer, acho que de próstata, que o homem desenvolve porque força um músculo toda vez que se faz xixi em pé. Quando a gente tá sentado, é mais relaxante", disse o participante do BBB aos colegas de confinamento.

Segundo Ricardo Ferro, coordenador de urologia do Hospital Brasília, da Rede Américas, não há evidências científicas que relacionem a posição para urinar ao risco de desenvolver qualquer tipo de câncer.

"Os principais fatores associados a esse tipo de câncer continuam sendo idade, histórico familiar, genética e questões hormonais. A forma de urinar não entra na lista", diz.

O médico afirma que não há diferenças relevantes para a saúde da próstata ou da bexiga, no caso de homens saudáveis, entre urinar sentado ou em pé.

"Fluxo urinário, tempo de micção e esvaziamento da bexiga tendem a ser semelhantes nas duas posições. Nesse grupo, a escolha está mais ligada ao conforto pessoal e aos hábitos do dia a dia do que a questões médicas."

O cenário muda quando se trata de homens com próstata aumentada ou sintomas urinários, como jato fraco, dificuldade para iniciar a micção, sensação de esvaziamento incompleto ou necessidade frequente de urinar à noite.

"Nesses casos, estudos indicam que urinar sentado pode facilitar o esvaziamento da bexiga e reduzir a quantidade de urina que fica retida após a micção, o que ajuda a aliviar os sintomas. Na dúvida, a orientação é sempre procurar um urologista", afirma Ferro.

Alex Meller, urologista do Hospital Santa Paula, em São Paulo, faz a mesma avaliação. O equívoco, diz Meller, pode vir de uma confusão com prostatite, uma inflamação benigna da próstata.

"Quando o músculo do assoalho pélvico, uma espécie de válvula abaixo da bexiga, não relaxa direito, a urina passa com pressão pela próstata, podendo causar essa inflamação leve. Para pacientes que têm dificuldade em relaxar esse músculo, pode haver um quadro de prostatite, mas isso não leva a câncer", afirma.

Embora não previna o câncer, urinar sentado pode trazer benefícios à saúde urinária, segundo Meller. O urologista compara a bexiga a uma bomba: sentada, a musculatura pélvica relaxa mais facilmente, permitindo esvaziamento completo e eficiente. Em pé, exige postura correta, como quadril levemente para trás, sem forçar abdômen ou glúteos, para o mesmo efeito.

"Micção é um ato espontâneo e passivo. A gente não tem que ajudar a bexiga a funcionar. Basta simplesmente relaxar e deixar a bexiga trabalhar sozinha", diz.

Higiene é outro ganho, segundo os especialistas, uma vez que urinar sentado evita respingos no vaso sanitário.

"Para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, sentar também pode ser mais seguro, sobretudo durante a noite, quando o risco de quedas é maior", afirma Ferro.

Diferenças culturais pelo mundo

Em países ocidentais como Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, urinar em pé é historicamente o padrão dominante, frequentemente associado à praticidade e a convenções culturais ligadas à masculinidade. Muitos homens crescem com esse hábito e o mantêm ao longo da vida.

Já em países como a Alemanha e em partes da Europa e da Ásia, sentar para urinar é mais comum.

"Pesquisas indicam que cerca de 40% dos homens alemães se sentam sempre para urinar, percentual bem maior do que o observado nos Estados Unidos, onde gira em torno de 10%", diz Ferro.

Diferença entre câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna

O câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna (HPB) são condições distintas que afetam a próstata, mas possuem características e implicações diferentes.

O câncer de próstata é uma doença que se forma nos tecidos da próstata, uma glândula exclusiva dos homens localizada na parte baixa do abdômen, abaixo da bexiga e à frente do reto. Este tipo de câncer é considerado o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

A maioria dos casos ocorre em homens com 65 anos ou mais, e a doença pode evoluir de forma silenciosa, sem apresentar sintomas em suas fases iniciais.

Ao contrário do câncer, a HPB geralmente causa sintomas, como dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária e necessidade de urinar à noite.

Embora a HPB não seja uma condição maligna, pode causar desconforto e complicações se não tratada, mas não é cancerosa e não se espalha para outras partes do corpo como o câncer.