SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil paulista emitiu alerta severo para celulares para chuva forte se espalhando em todas as regiões da cidade de São Paulo. O aviso ocorreu por volta das 16h30 desta quarta-feira (14).

Pouco antes, a zona sul de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, às 15h12, por causa das chuvas.

O alerta foi emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

Foi a segunda vez na tarde desta quarta que o município recebeu esse aviso -o primeiro alerta, entretanto, havia colocado toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, inclusive as marginais Pinheiros e Tietê.

"As áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade seguem atuando na cidade de forma isolada, variando de intensidade", diz o CGE.

Apesar do alerta, às 16h15 não havia nenhum ponto alagado na cidade, conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências.

Entre às 13h e às 14h20 foram registradas rajadas de vento, principalmente na zona sul do município. A maior delas, de 45,5 km/h, ocorreu na região do M'boi Mirim.

Por volta das 16h30, os bombeiros informaram ter recebido 18 chamados para quedas de árvores na Grande São Paulo.

Boletim divulgado pela concessionária de energia Enel, às 16h04, apontava que 26.662 imóveis estavam sem luz nos 24 municípios de atuação da empresa na região metropolitana de São Paulo, sendo que 23 mil eram da capital paulista.

Na terça-feira (13) à noite, o apagão chegou a atingir 60 mil endereços na Grande São Paulo.

Um alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos foi emitido pela Defesa Civil do estado volta das 19h50 de terça.

Ao todo, 33 pontos da capital paulista ficaram alagados, incluindo as avenidas Paulista, Vital Brazil e a Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao menos sete vezes até o início da noite de ontem para atender chamados de quedas de árvores.

Segundo a Defesa Civil estadual, ao longo da terça-feira foram emitidos 77 alertas em razão das chuvas registradas em diferentes regiões do estado.

Do total de alertas enviados, 65 foram emitidos por SMS, direcionados aos moradores de áreas suscetíveis a impactos, e 12 por meio do sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite o envio de mensagens de emergência diretamente aos celulares localizados nas áreas afetadas, sem necessidade de cadastro prévio.