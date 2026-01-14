SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um roubo a clientes de uma padaria na região da rua Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo, terminou com atropelamento e tiros. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (14). Não há informações sobre presos.

Câmeras de segurança mostram o grupo entrando na padaria e rendendo funcionários. Um deles, que estava armado, recolhia pertences dos clientes, enquanto outros dois permaneciam perto da entrada.

Um dos suspeitos, de bermuda e boné, ficou na calçada. Outro, de boné, camisa branca e mochila nas costas, ficou na parte externa do estabelecimento, parecendo vigiar o andamento do assalto e os arredores.

O suspeito armado retirou o cordão de uma mulher que se assustou com a arma. Em seguida, algo pareceu alertar o grupo, e todos saíram correndo da padaria.

Já na rua, um carro atingiu o suspeito que estava armado, que continuou correndo. O vídeo da câmera de segurança permite ver que um homem que parece ser segurança corria atrás do grupo, e que outro, de camiseta verde, também os perseguiu e apontou uma arma para um dos suspeitos.

Eles fugiram em um veículo Ford Ka vermelho, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. A Polícia Militar conseguiu rastrear o veículo e viu que ele já circulou em Interlagos e Jabaquara, na zona sul da capital, e Diadema.

O caso é investigado como roubo pelo 78º Distrito Policial (Jardins), que requisitou perícia. A SSP também confirmou que o homem que aparece empunhando uma arma e correndo atrás dos suspeitos é um policial civil de folga.

"Após o crime, um policial civil que estava de folga ouviu pedidos de socorro na região da rua Oscar Freire e passou a perseguir um dos autores, que portava arma de fogo. O suspeito chegou a apontar um revólver em direção ao policial, que interveio."