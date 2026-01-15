SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ver se repetir nesta quinta-feira (15) mais um dia quente com temporais, como tem sido ao longo da semana. A manhã começa com sol entre nuvens e sensação de tempo abafado.

A máxima pode ficar em 26°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia e umidade relativa do ar mínima em 60%.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo vê uma média das máximas que pode ficar em 28°C na cidade.

"Entre o meio da tarde e o início da noite, as pancadas de chuva com forte intensidade aco ntecem e há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos", diz o centro.

Todo o estado de São Paulo está sob aviso do Inmet de perigo potencial para tempestades durante esta quinta-feira (15). Estão previstos ventos entre 40 km/h e 60 km/h e chuva de até 50 milímetros, além de granizo. A publicação abrange regiões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em um total de 1.616 municípios.

Na última terça-feira (13), a chuva chegou a deixar mais de 60 mil pessoas sem energia. Parte do muro do Cemitério Quarta Parada, no Belém, zona leste da capital paulista, caiu durante o temporal. A região foi uma das mais afetadas, com imóveis sem energia e alagamentos.

Já na quarta (14), a Defesa Civil estadual voltou a emitir alerta severo para celulares por causa da chuva forte em todas as regiões da cidade. O aviso ocorreu por volta das 16h30. Foi o segundo dia seguido que o alerta é disparado pelo órgão estadual. Na terça-feira (13), ele também foi enviado para quem estava na região de Guarulhos, na região metropolitana da capital.