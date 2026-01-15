SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As forças de segurança do Rio de Janeiro iniciaram na manhã desta quinta-feira (15) mais uma fase da operação Contenção contra membros do CV (Comando Vermelho), na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio.

O QUE ACONTECEU

Seis pessoas foram presas até o momento. Os agentes cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão por acusações de associação para o tráfico de drogas. Não foi informado, no entanto, quantos são os alvos.

Um deles foi preso enquanto trabalhava como maqueiro em um hospital. Segundo informações da TV Globo, agentes foram até o endereço de um jovem, mas foram informados de que ele estaria no hospital Albert Einstein, no Realengo ?onde ele foi encontrado e detido.

A Polícia Civil afirmou que as prisões ocorrem após "intensa investigação". De acordo com a corporação, a apuração teria identificado alguns dos alvos e a dinâmica criminosa na região.

nesta quarta-feira (14), os agentes já haviam cumprido, na mesma operação, 51 mandados de busca e apreensão no Complexo do Chapadão. O alvo foi um grupo ligado ao CV e que atua no tráfico de drogas e na receptação de cargas e veículos na comunidade, além de lavar dinheiro.

Na etapa desta quarta-feira (14), três suspeitos morreram. A polícia disse que eles resistiram à intervenção policial e foram mortos após confronto. "A ofensiva policial resultou em expressivo prejuízo ao crime organizado, com a apreensão de armamento pesado, munições, entorpecentes e equipamentos utilizados pela facção criminosa para domínio territorial e comunicação ilícita", acrescentou.

As ações fazem parte da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão em dezembro. Ela foi considerada a mais letal da história do país e busca conter o avanço territorial do CV, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas.