SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (15), os contribuintes da cidade de São Paulo já podem consultar os valores do IPTU 2026 e emitir a segunda via do boleto para pagamento. O acesso deve ser feito exclusivamente pelo site da prefeitura.

Diferente de anos anteriores, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirmou que as parcelas mensais não serão enviadas pelos Correios. O cidadão que optar pelo parcelamento deverá obrigatoriamente emitir as guias de pagamento de forma digital.

CALENDÁRIO DE POSTAGEM

Embora a consulta online já esteja disponível, o envio das notificações físicas pelas agências postais seguirá um cronograma escalonado:

- Início das postagens: sexta-feira (16).

- Previsão de conclusão: 11 de fevereiro.

- Imóveis isentos: A prefeitura não enviará notificações para contribuintes isentos, com exceção de novos imóveis (primeiro lançamento), cujas notificações serão postadas a partir de 25 de fevereiro.

DATAS DE VENCIMENTO

O prazo para o pagamento do imposto, tanto para a cota única quanto para a primeira parcela, depende do perfil do contribuinte e das escolhas feitas em atualizações cadastrais prévias:

- Data escolhida: vence no dia selecionado pelo contribuinte que realizou a atualização cadastral.

- Data padrão: para quem não indicou um dia específico, o vencimento ocorre nos dias 9 ou 14.

- Administradoras de imóveis: para quem optou por receber a notificação via administradora, o vencimento ocorre no dia 20, com a primeira parcela prevista apenas para março.