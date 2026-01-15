SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil faz operação nesta quinta-feira (15) contra uma quadrilha envolvida em esquema de venda de ingressos falsos para o show da banda britânica Iron Maiden. Agentes do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas) cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, e em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A operação foi batizada de Fear Of The Pix.

Em dezembro, uma vítima prestou queixa na delegacia após cair no golpe, o que deu início à investigação. A mulher contou que fez o pagamento de R$ 690 por meio do Pix para comprar o ingresso para o show da banda de rock, mas não recebeu o ticket. Ao entrar em contato com a plataforma original, ela descobriu que estava em um site falso que simulava o verdadeiro.

Com a investigação, os policiais descobriram que o valor pago foi destinado a uma empresa facilitadora de pagamentos, que não fez o bloqueio ou a devolução mesmo após a comunicação da fraude. As diligências revelaram a existência do site falso e de empresas envolvidas no golpe, com constituição recente, alterações societárias suspeitas e diversas reclamações por golpes semelhantes, diz a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

"É uma reprodução muito idêntica ao site original. A pessoa tem que estar sempre atenta à grafia na página de endereçamento. Eles sempre trocam ou invertem as palavras. São nesses mínimos detalhes que é possível diferenciar o verdadeiro do falso", alerta o delegado titular do 42º DP, Alexandre Bento.

A operação Fear of the Pix, que significa "medo do pix", em referência a um álbum da banda britânica de 1992, cumpriu os mandados nas sedes das empresas investigadas e nos endereços de seus sócios proprietários, após decisão da Justiça.

No total, foram apreendidos 13 relógios de luxo, três veículos importados, R$ 11 mil em espécie, seis computadores e outros documentos que serão análise de investigação.

O caso está sendo registrado no 42º DP como associação criminosa para a prática de estelionato eletrônico.