SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos detalhou nesta quinta-feira (15) a suspensão na emissão de vistos de imigrante para EUA. O órgão informou que imigrantes devem ser "financeiramente autossuficientes e não representar fardo financeiro para os americanos".

POR QUE A EMISSÃO DE VISTOS PARA IMIGRANTES FOI SUSPENSA?

O Departamento de Estado afirmou que está realizando uma revisão completa de políticas, regulamentos e diretrizes para garantir que imigrantes de países considerados "de alto risco" não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos "ou se tornem um encargo público", informou o órgão.

QUANDO A EMISSÃO DE VISTOS PARA IMIGRAÇÃO SERÁ SUSPENSA?

A partir de 21 de janeiro de 2026.

QUAIS PAÍSES SERÃO AFETADOS?

Segundo o Departamento de Estado, será suspensa a emissão de vistos para solicitantes de visto de imigrante que sejam cidadãos dos seguintes países:

Afeganistão, Albânia, Argélia, Antígua e Barbuda, Armênia, Azerbaijão, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bósnia, Brasil, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Cazaquistão, Colômbia, Costa do Marfim, Cuba, Dominica, Egito, Eritreia, Etiópia, Fiji, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Guatemala, Guiné, Haiti, Iêmen, Irã, Iraque, Jamaica, Jordânia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Macedônia do Norte, Marrocos, Mianmar, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Quirguistão, República Democrática do Congo, República do Congo, Ruanda, Rússia, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Tailândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Uruguai e Uzbequistão

O QUE ACONTECE COM QUEM TEM ENTREVISTA PARA OBTER O VISTO DE IMIGRANTE?

Segundo o órgão dos EUA, solicitantes de visto de imigrante que sejam cidadãos dos países afetados podem enviar seus pedidos de visto e comparecer às entrevistas. "O Departamento continuará agendando entrevistas para os solicitantes, mas nenhum visto de imigrante será emitido para esses cidadãos durante este período de suspensão", afirmou.

E QUEM TEM DUPLA NACIONALIDADE?

Segundo o Departamento de Estado, pessoas com dupla nacionalidade que tenham um passaporte válido de um país que não esteja listado acima estão isentas desta suspensão. Ou seja, um brasileiro que também tenha nacionalidade portuguesa, por exemplo, poderá solicitar o visto.

E QUEM JÁ TEM VISTO?

Segundo o governo dos EUA, "nenhum visto de imigrante foi revogado" por essa nova diretriz.

A MEDIDA SE APLICA A VISTOS DE TURISMO?

O governo dos EUA informa que não. "A suspensão é especificamente para solicitantes de visto de imigrante. Vistos de turismo são vistos de não imigrante."