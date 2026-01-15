RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (15) que 459 blocos vão desfilar na programação oficial do carnaval carioca, que começa no próximo sábado (17) e vai até dia 22 de fevereiro.

O centro é a região com a maior quantidade de blocos prevista: 135; outros 98 vão desfilar na zona sul, 63 nos bairros da zona norte que compõem a Grande Tijuca e outros 56 nos demais bairros da zona norte. Haverá ainda blocos nas zonas oeste e sudoeste.

A Riotur lançou o aplicativo Blocos do Rio 2026, com data, horário e endereço dos blocos cariocas. A programação também está disponível no site www.carnavalderua.rio.

No próximo sábado desfilam Folia do Sapê, em Honório Gurgel, na zona norte, às 16h, e Tá Chegando A Hora, em Pedra de Guaratiba, zona oeste, às 17h.

No domingo (18) desfilam Unidos de Santa Bárbara, no Engenho de Dentro, zona norte, às 15h, e o bloco de abertura do pré-carnaval de Madureira com a tradição das águas de cheiro, às 14h, no Parque de Madureira.

Além dos cortejos, outros blocos realizam ensaios abertos em praças e parques públicos, como a praça Paris e o Aterro do Flamengo.

Cortejos considerados não-oficiais já tomam as ruas do Rio desde o primeiro fim de semana do ano. Sem autorização, eles não compõem a lista oficial da Riotur, empresa pública vinculada ao município que cuida da organização do carnaval.

O número de blocos oficiais do carnaval de 2026 é menor do que o anunciado no carnaval de 2025 -482 estavam na programação do ano passado. O carnaval de 2025 aconteceu em março.

Dez megablocos, como Cordão da Bola Preta e Bloco da Anitta, estão na programação deste ano. Eles têm estrutura de trio elétrico e há alguns anos desfilam no circuito da rua 1° de março, que foi batizado de Circuito Preta Gil. A comandou durante anos o Bloco da Preta.

A Riotur espera 700 mil pessoas no Cordão da Bola Preta, no dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval, e 600 mil pessoas no Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, que sai no dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval.

A prefeitura afirmou que 803 blocos foram inscritos e 459 foram aprovados. O município prevê 6 milhões de pessoas no carnaval de rua do Rio, entre moradores e turistas.