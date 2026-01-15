SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com chuva forte prevista para esta quinta-feira (15), a cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, mostra o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. A Defesa Civil do estado também emitiu um alerta de tempestade para as zonas norte, leste e sul da capital.

Segundo o CGE, as áreas de chuva são formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera e atuam com alta intensidade na cidade, de forma lenta e isolada.

Imagens de radar meteorológico já mostram que chove forte nas zonas norte e leste, principalmente nas subprefeituras de Perus, Pirituba/Jaraguá, Vila Prudente e Aricanduva/Formosa.

Há potencial para rajadas de vento, raios e eventuais quedas de granizo, bem comum nesta época do ano, em função dos fortes temporais nos fins de tarde.

O CGE da Prefeitura de São Paulo reforça o alerta ainda para alta probabilidade de formação de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos, bem como queda de árvores e deslizamentos de terra nas áreas de risco, em função do solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias.