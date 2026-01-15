SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O município de Nova Guataporanga (a 658 km de São Paulo) registrou a primeira morte por dengue no território paulista em 2026.

O homem de 53 anos morreu no dia 3 de janeiro, segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Como o dia 3 foi o último dia da semana epidemiológica de 2025, o óbito consta no painel de arboviroses do estado como referente ao ano passado.

Localizada no departamento regional de saúde de Presidente Prudente, a cidade tem dez casos de dengue confirmados em 2026.

No estado de São Paulo há 3.768 casos prováveis e 781 confirmados. No total, mais de 50 cidades paulistas já têm casos confirmados de dengue.

Decretos que declararam situação de emergência para a doença estão ativos em 67 municípios do estado, incluindo a capital paulista, desde 2024.

No Brasil, o painel do Ministério da Saúde aponta que há 9.667 casos prováveis da doença e três mortes em investigação em 2026.

VACINA CONTRA A DENGUE

A vacina de dose única do Instituto Butantan contra a dengue começará a ser aplicada no SUS (Sistema Único de Saúde) neste spabado (17) nos municípios de Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). No dia seguinte, Botucatu (SP) abrirá a sua campanha de imunização.

Nesta etapa, o público-alvo é a população de 15 a 59 anos. Na sequência, serão imunizados os profissionais de saúde da atenção primária que atuam na linha de frente do SUS, como médicos, enfermeiros e agentes de saúde, segundo o Ministério da Saúde. A vacinação será feita com uma parte do lote de 1,3 milhão de vacinas já entregue pelo Butantan.

O instituto prevê a oferta de 30 milhões de doses anuais a partir do segundo semestre de 2026, com possibilidade de ampliação, a depender da demanda e da capacidade produtiva.

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno.