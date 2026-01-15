SÃO PAULO, SP (FOLHARESS) - O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou as notas dos candidatos do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Cerca de 3,4 milhões de estudantes realizaram os dois dias de provas.

Com a divulgação, os participantes já podem conferir a pontuação obtida na redação e em cada uma das quatro áreas de conhecimento -linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.

Para ajudar os candidatos, a Folha de S.Paulo preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja a seguir:

Como consultar a nota do Enem 2025?

Para acessar a nota do Enem 2025, o candidato deve entrar na página do participante, no site do Inep.

Após o login com a conta do Gov.br, o participante conseguirá visualizar as notas obtidas, incluindo cada uma das áreas de conhecimento e a redação.

Fui treineiro no Enem 2025. Consigo consultar minha nota?

Ainda não. Os participantes que fizeram o Enem 2025 como treineiros -estudantes que não concluíram o ensino médio- terão os resultados divulgados em outra data.

Como usar a nota do Enem 2025?

A nota do Enem é utilizada como critério de acesso a programas do governo federal. Um deles é o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para vagas em universidades e instituições públicas com base no resultado do exame nacional.

Outro programa é o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que possibilita o financiamento das mensalidades em instituições privadas. Com isso, o estudante inicia o pagamento apenas após a conclusão do curso, com valores proporcionais à renda do aluno.

Além disso, a nota também pode ser usada no Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda em instituições privadas.

Quais são os períodos de inscrições para o Sisu e o Prouni?

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Neste ano, o sistema terá uma mudança no critério de utilização das notas. Ele passará a considerar a melhor pontuação do candidato entre as três últimas edições do exame nacional.

Calendário Sisu 2026

Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro Neste primeiro semestre, os interessados no Prouni poderão se inscrever no programa a partir do dia 26 de janeiro. As inscrições terminarão em 29 de janeiro, às 23h59.

Calendário Prouni 2026 - 1º semestre

Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março