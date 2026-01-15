SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A TV Globo entra de vez no clima do Carnaval de 2026 com uma cobertura de fôlego. Em seu quarto ano no ar, o "Glô na Rua" vai tomar as ruas do país para acompanhar blocos, desfiles e tradições populares, levando à TV, ao longo de um mês, toda a diversidade e a energia da maior festa brasileira.

A largada acontece neste sábado (17), no "É de Casa", quando entram em cena os repórteres do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte. A partir daí, a folia passa a ocupar a supermanhã da TV Globo, crescendo em ritmo e intensidade até o auge da cobertura do Carnaval, entre 14 e 17 de fevereiro.

Em 2026, o "Glô na Rua" estará presente em 20 cidades, de capitais como Rio, São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte a polos culturais como Manaus, Macapá e Florianópolis, ampliando o retrato do Carnaval de Norte a Sul do Brasil.

Ao todo, o projeto contará com 60 entradas na programação entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro. A proposta é mostrar a pluralidade da folia brasileira, destacando a força da cultura regional e os talentos locais que levam o público para dentro das festas e das expressões únicas de cada canto do país.

A cobertura ganha rosto e voz com os repórteres Pedro França no Rio, Letícia Vidica em São Paulo, Rita Batista e Luana Souza em Salvador, Carol Maloca em Recife e Kdu dos Anjos em Belo Horizonte. Além deles, jornalistas das afiliadas da Globo entram em ação em cidades como Manaus, Goiânia, Brasília, Florianópolis, Ouro Preto, Vila Velha, Caruaru, Maceió e João Pessoa, entre outras.

"O "Glô na Rua" traduz a essência do Carnaval brasileiro: diversidade, alegria e cultura. Em 2026, ampliamos nossa presença para mostrar ainda mais histórias e tradições, levando para a tela da Globo a energia que pulsa nas ruas", disse Beto Silva, diretor do projeto, à reportagem.

O "Glô na Rua" tem direção de Beto Silva, produção de Natalia Daumas e direção de Gênero de Claudio Marques.