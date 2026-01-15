SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar deteve a meia-irmã do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na tarde desta quinta-feira (15). Contra ela havia dois mandados de prisão em aberto relacionados aos crimes de desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. As condenações são para regime aberto.

Janaína Reis Miron, 49, estava em uma unidade básica de saúde na rua Clara Mantelli, bairro Veleiros, na zona sul da capital, quando teve o rosto identificado por uma câmera do Smart Sampa, programa da Prefeitura de São Paulo que visa identificar e prender foragidos da Justiça.

Procurada, a gestão municipal afirmou apenas que "a prisão está amparada em mandados judiciais, obedeceu ao rigor da lei e foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa".

A reportagem também tenta contato com Janaína.

O sistema compara o rosto de todas pessoas que passam pelas câmeras com o banco de dados dos procurados pela Justiça. Quando há identificação, é emitido um alerta para que a polícia faça a prisão.

A região onde Janaína foi detida é a mesma onde mora o prefeito. A mulher foi conduzida para o 11º DP (Santo Amaro).

Segundo um dos processos contra a irmã do prefeito, em 20 de outubro de 2022, policiais militares rodoviários afirmam que ela foi flagrada dirigindo em zigue-zague na rodovia João Hipolito Martins. Ainda segundo os agentes, ela "apresentava os sinais clássicos de embriaguez, fala pastosa, odor etílico e, ao sair do veículo, ela estava com andar cambaleante".

No boletim de ocorrência de prisão em flagrante consta ainda que ela teria chamado os policiais de "bando de vagabundos" e que eles eram "inferiores ao meu marido, que é capitão da PM".

Na decisão judicial, consta que a acusada negou estar embriaga, mas sim sob efeito de medicação e que havia começado um tratamento médico.

Segundo balanço divulgado pela prefeitura, o Smart Sampa prendeu 2.630 foragidos até as 17h desta quinta-feira. Além disso, 3.650 pessoas foram detidas em flagrante.