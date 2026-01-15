SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atinge a Região Metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (15) causa vários alagamentos e já deixou mais de 72 mil imóveis sem luz.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), as áreas de instabilidade são formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera.

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta de tempestade para toda a cidade de São Paulo. Há potencial para rajadas de vento, raios e eventuais quedas de granizo.

Imagens de radar meteorológico mostram que chove forte em várias regiões. Isso já causou alagamentos em vária vias, como a avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, e na Rua Reims, uma travessa da avenida Casa Verde, no bairro do mesmo nome.

Segundo a Defesa Civil, as nuvens carregadas estão se deslocando para as cidades de Santo André e São Bernardo, na Região Metropolitana.

O CGE alerta ainda para a possibilidade de transbordamentos de pequenos rios e córregos, bem como queda de árvores e deslizamentos de terra nas áreas de risco, em função do solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias.

A tempestade também afeta a rede elétrica. Segundo boletim da Enel, concessionária responsável pelo abastecimento na Grande São Paulo, 72.276 imóveis estão sem luz.

RODOVIAS INTERDITADAS

Rodovias têm problemas em meio ao temporal. Por volta das 17h, a chuva causou alagamento na altura do km 286 da Régis Bittencourt, sentido o Norte da BR-116, e houve interdição da via. A concessionária Arteris orienta que os motoristas busquem outro trajeto.

A rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, também está bloqueada para tráfego. Com lentidão desde o início da tarde em razão da chuva, a autoestrada registrou um acidente próximo ao km 46. Um veículo pegou fogo.

Segundo a concessionária, a subida do litoral à capital deve ser feita exclusivamente pela Anchieta.