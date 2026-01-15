RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vendedores ambulantes fizeram um protesto no Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (15). Cerca de 40 pessoas ocuparam duas faixas da avenida Vieira Souto, no sentido Copacabana.

Os camelôs afirmam que atuam no calçadão do Arpoador e de Ipanema e que agentes da prefeitura têm realizado apreensões de mercadorias no local.

Os vendedores disseram que comercializam produtos como alimentos, bebidas e peças de vestuário, especialmente camisas de times de futebol. Eles não são regularizados.

Os manifestantes usaram palavras de ordem afirmando que querem trabalhar, e fizeram críticas ao prefeito Eduardo Paes (PSD). O ato chamou a atenção de turistas estrangeiros e motoristas.

Na quarta (14) houve um primeiro protesto. Na ocasião, eles já tinham fechado a via, usando caçambas de lixo para bloquear a passagem dos carros. Houve tumulto envolvendo camelôs e guardas municipais.

Em nota, a Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) afirmou que realizou uma ação de ordenamento urbano na quarta e disse que agentes foram agredidos por um grupo de vendedores ambulantes durante o protesto.

"As agressões geraram reação dos agentes e houve uma pequena confusão no local", disse a pasta em nota, sobre o ato de quarta, que terminou sem detidos e sem feridos.