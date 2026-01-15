SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Alexandre Fanti afirmou que Janaína Reis Miron, 49, meia-irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pegava medicamento para dependência química ou de álcool, quando foi presa nesta quinta-feira (15) em uma unidade de saúde na zona sul da cidade.

Presidente da 102ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Santo Amaro, na zona sul, Fanti foi acompanhar o caso na delegacia para qual Janaína, que também é advogada, foi levada. Ela ainda não tem defensor constituído.

A mulher foi presa após ser identificada por uma câmera do Smart Sampa, programa de reconhecimento visual, da própria prefeitura.

Contra ela havia dois mandados de prisão em aberto relacionados aos crimes de desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. As condenações são para regime aberto.

"Pelo que pudemos apurar, ela tem uma dependência química ou de álcool e está passando por tratamento psiquiátrico. Ela passou na UBS [unidade básica de saúde] para retirar medicação", afirmou Fanti, que disse ter sido chamado pela OAB para ir ao local pelo fato de a irmã de Nunes também ser advogada, para acompanhar a preservação de direitos.

"O que pudemos checar é que todos os direitos e prerrogativas dela foram assegurados", disse à jornalistas na porta do 11º DP, em Santo Amaro.

Conforme o advogado, Janaína tem um transplante de fígado marcado para semana que vem. A reportagem apurou que o motivo do procedimento é uma cirrose hepática decorrente de seu histórico de dependência.

Fanti, que não é advogado de Janaína, disse que a sentença exigia que comparecesse mensalmente no fórum, mas como deixou de ir, automaticamente seu nome entrou no sistema que a identificou para a prisão.

A irmã do prefeito faria exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e, provavelmente na manhã desta sexta-feira (16), passará por audiência de custódia. Janaína estava com o estado emocional abalado.

O advogado disse que ela é afastada da família. Segundo a Folha apurou, Nunes não tem contato com a irmã há cerca de 15 anos.

Procurada, a gestão municipal afirmou apenas que "a prisão está amparada em mandados judiciais, obedeceu ao rigor da lei e foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa".

Tags:

Advogado | Presa