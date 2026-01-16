SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve seguir enfrentando tempo instável até domingo (18), com predomínio de nuvens, calor e pancadas de chuva, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Para esta sexta-feira (16), a previsão indica céu nublado desde as primeiras horas do dia e sensação de tempo abafado. Ao longo da tarde, a combinação entre calor e alta umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, com chuva em forma de pancadas, que podem ocorrer de maneira isolada ou atingir áreas mais amplas da cidade, como o temporal desta quinta-feira (15).

Há expectativa de intensidade moderada a forte, com possibilidade de trovoadas. As temperaturas devem variar entre mínimas em torno de 19°C e máximas próximas dos 28°C.

O sábado (17) deve repetir o padrão. Segundo o CGE, o dia começa com muitas nuvens e períodos de sol, mantendo o clima quente e úmido. À tarde, voltam a se formar pancadas de chuva, novamente sem um ponto fixo da cidade como principal área de ocorrência.

A precipitação pode ser irregular, mas intensa em curto intervalo de tempo, aumentando o risco de alagamentos pontuais, especialmente em áreas com histórico de problemas de drenagem.

As temperaturas permanecem elevadas, com mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Para o domingo, a previsão aponta céu nublado a encoberto, com chuvas intermitentes ao longo do dia, que podem se intensificar entre a tarde e o início da noite. Apesar disso, há expectativa de leve redução da sensação de calor, mas sem queda nas temperaturas. Máxima e mínima devem ser as mesmas do sábado.

A capital vem registrando chuvas recorrentes nos últimos dias, com acumulados elevados em diferentes bairros e muitos transtornos, principalmente interrupções de energia. O CGE ressalta que o padrão previsto para o fim de semana é característico do verão, quando o calor intenso durante o dia fornece energia para a formação de nuvens carregadas no período da tarde e da noite.