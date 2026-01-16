Grandes nomes do cenário artístico pernambucano e nacional vão passar pelo palco nos três dias de evento, como o Grande Encontro (Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença), Timbalada, Alexandre Pires, Ferrugem e José Augusto.
A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida no calendário turístico e cultural do estado. Em dezembro do ano passado, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do réveillon em Jaboatão dos Guararapes. Agora, em janeiro, a iniciativa avança para São José da Coroa Grande e Ilha de Itamaracá.
Confira abaixo a programação completa do festival:
*Início das transmissões pela TV Brasil Internacional a partir das 20h.
Sexta-feira (16)
18h Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
19h PV Calado
20h30 Nena Queiroga
22h20 O Grande Encontro, com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença
00h30 José Augusto
DJ Bobe nos intervalos
Sábado (17)
18h Maracatu Nação Camaleão
19h Juarez
20h30 Nathália Calasans
22h30 Zezo
00h30 Timbalada
DJ Baloo nos intervalos
Domingo (18)
18h Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
19h Helena Cristina
20h30 Grupo Revelação
22h30 Alexandre Pires
00h30 Ferrugem
DJ Salvador nos intervalos
Sobre a TV Brasil Internacional
A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.
As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site da TV Brasil Internacional, no YouTube e no app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.
