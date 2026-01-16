SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rodovia Régis Bittencourt ficou totalmente bloqueada por mais de 12 horas na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por causa de um deslizamento de terra. Uma das faixas seguia fechada na manhã desta sexta-feira (16).

Chuva fez com que lama ficasse acumulada em um terreno às margens da rodovia e vazasse para a pista no km 286. O problema aconteceu no sentido São Paulo às 17h52 desta quinta-feira (15).

Pouco antes das 6h, uma faixa da pista foi liberada, segundo a concessionária Arteris. Apesar da liberação, pontos da pista seguiam com lama acumulada e os veículos só conseguiam usar uma das faixas para seguir para a capital.

Às 6h15, a rodovia tinha 36 quilômetros de congestionamento. O trânsito era agravado por alguns caminhões que ficaram parados na pista, mesmo após a liberação.

Estado de São Paulo está sob alerta de perigo para chuvas desde quarta-feira. Ontem, 116 pessoas ficaram desalojadas na capital no bairro de Jardim Itapura.

Ao menos 12 árvores caíram e pontos de alagamento intransitáveis também foram registrados no Butantã, na Lapa e em Sapopemba. A capital não teve feridos, segundo a Defesa Civil.