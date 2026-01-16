SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um funcionário de um parque aquático em Sombrio (SC) morreu durante o serviço de limpeza de uma piscina na manhã desta quinta-feira (15).

Pablo César Machado, 27, foi encontrado desacordado dentro de uma piscina do Caverá Country Park antes da abertura do local. Ele recebeu os primeiros socorros de funcionários e de equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, mas teve a morte constatada ainda dentro do parque.

Piscina na qual ele foi encontrado tinha água rasa, segundo o parque. Pablo caiu na área da piscina principal do parque, perto do bar molhado, e foi achado quando outro funcionário chegou no local para trabalhar.

Suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito e desmaiado antes de morrer, afirmou o parque. O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o caso vai ser investigado e aguarda retorno sobre o assunto.

Parque ficou aberto ontem e vai abrir após meio-dia hoje. Em posicionamento, o Country Park explicou que entendeu que "não seria humano nem respeitoso" interromper a estadia de famílias que já tinham se programado e estavam no local.

"Nossa primeira e maior preocupação foi prestar todo o atendimento necessário e possível para o restabelecimento da vida dele. Infelizmente, apesar de todos os esforços e do empenho incansável da equipe médica, não foi possível reverter a situação", disse o Caverá Country Park, em nota.

Pablo será enterrado na tarde de hoje no Cemitério Jardim da Paz, em Araranguá. O corpo dele é velado desde a noite desta quinta-feira no local.