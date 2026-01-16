SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas bombas alemãs da Segunda Guerra Mundial foram encontradas em duas regiões no condado de Devon, no sul da Inglaterra, e forçaram a evacuação de parte dos moradores.

Os dois dispositivos foram encontrados na quarta-feira (14) nas cidades de Exmouth e Plymouth. Segundo a BCC, um deles foi achado após escavação em um porto de Exmouth, enquanto o segundo estava em um canteiro de obras em Plymouth.

Cerca de 800 moradores de Plymouth foram instruídos a deixarem suas casas. O aviso ficou em alerta da noite de quinta-feira até a madrugada desta sexta-feira (16) para que a bomba, que tem 50 kg, pudesse ser removida e levada para o mar. Um cordão de 400 metros também foi estabelecido ao redor da área.

O explosivo foi destruído por uma detonação controlada durante a madrugada. Ele foi apreendido por uma equipe militar, transportado para a Marina de King Point e destruído no mar. Às 02h50 do horário local, a prefeitura informou que o isolamento estava sendo retirado e que os evacuados poderiam retornar às residências.

A bomba achada em Exmouth foi detonada na manhã de hoje, também nas águas do mar. O cordão de isolamento em torno da Marina da cidade foi estendido de 400 para 600 metros na noite de ontem, ainda de acordo com o jornal britânico. Além disso, aproximadamente 5 mil pessoas tinham sido deslocadas da cidade.

Polícia de Exmouth disse que o dispositivo tinha 250 kg e foi lançado pela Luftwaffe durante a Guerra. "Isso não era uma granada nem um pequeno projétil de morteiro. Era uma enorme bomba. Não se enganem: isso não é uma explosão pequena. Ah, e ela estava sobre uma draga cheia de milhares de litros de combustível", escreveu a corporação nas redes sociais.

"Que jeito de começar 2026", falaram os policiais. "Obrigado às centenas de famílias que deixaram suas casas por duas noites. Obrigado aos negócios que tiveram de fechar e perder renda vital", acrescentaram.