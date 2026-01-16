SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou nesta sexta-feira (16) as notas do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a liberação dos resultados, uma das dúvidas entre os participantes é como calcular a média do exame para concorrer a uma vaga pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

O Sisu utiliza o modelo de média ponderada, no qual as áreas de conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática -recebem pesos diferentes de acordo com os critérios estabelecidos pela instituição para cada curso.

Esses pesos influenciam diretamente o resultado final do candidato. Com isso, o sistema valoriza o desempenho nas disciplinas consideradas mais importantes para a formação.

Em um curso de medicina, por exemplo, uma universidade pode atribuir peso 3 à área de ciências da natureza e peso 1 a ciências humanas. Nesse cenário, o desempenho em ciências da natureza terá peso maior no cálculo da média final.

Neste ano, o Sisu terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições de todo o país. As inscrições começam em 19 de janeiro e seguem até o dia 23 do mesmo mês.

Nesta edição, o Sisu passará a considerar as notas das três últimas edições do Enem -2025, 2024 e 2023. Na prática, isso significa que será considerada a pontuação da edição em que o participante alcançar as melhores notas.

Se, por exemplo, a melhor média foi obtida no Enem 2024, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

Além do Sisu, a nota do Enem é utilizada como critério de acesso a programas do governo federal. Um deles é o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que possibilita o financiamento das mensalidades em instituições privadas. Com isso, o estudante inicia o pagamento apenas após a conclusão do curso, com valores proporcionais à renda do aluno.

A nota também pode ser usada no Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda em instituições privadas.

CALENDÁRIO SISU 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro