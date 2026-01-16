Termina nesta sexta-feira (16) a votação que definirá os indicados ao Oscar 2026. A etapa, iniciada na segunda-feira (12), reúne os votos de mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica entre atores, diretores, roteiristas e executivos que integram a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). A lista final de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (22).

Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.

A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.

O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.

O país ainda marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

O documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção independente americana Sonhos de Trem, também aparecem nas pré-listas técnicas.

Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por O Agente Secreto.

Confira as pré-listas com presença brasileira

Melhor Filme Internacional (15 selecionados)

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • O Som da Queda (Alemanha)
  • Homebound (Índia)
  • O Bolo do Presidente (Iraque)
  • Kokuho (Japão)
  • Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Palestina 36 (Palestina)
  • A Única Saída (Coreia do Sul)
  • Sirât (Espanha)
  • Late Shift (Suíça)
  • A Garota Canhota (Taiwan)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

  • O Agente Secreto
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2

Melhor Documentário de Longa-Metragem

  • Apocalipse nos Trópicos
  • Yanuni
  • The Alabama Solution
  • Coexistence, My Ass!
  • Come See Me in the Good Light
  • Cover-Up
  • Cutting Through Rocks
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 Last Air in Moscow
  • The Perfect Neighbor
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka

Melhor Fotografia

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • Wicked: Parte 2
  • O Som da Queda
  • Song Sung Blue Um Sonho a Dois
  • Balada de um Jogador
  • Bugonia
  • Morra, Amor
  • F1
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Curta-Metragem em Live Action

  • Amarela
  • Ado
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butchers Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dads Not Home
  • Extremist
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austens Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.

