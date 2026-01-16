Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.
A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.
Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.
O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.
O país ainda marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.
O documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção independente americana Sonhos de Trem, também aparecem nas pré-listas técnicas.
Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por O Agente Secreto.
Confira as pré-listas com presença brasileira
Melhor Filme Internacional (15 selecionados)
- O Agente Secreto (Brasil)
- Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- O Som da Queda (Alemanha)
- Homebound (Índia)
- O Bolo do Presidente (Iraque)
- Kokuho (Japão)
- Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Palestina 36 (Palestina)
- A Única Saída (Coreia do Sul)
- Sirât (Espanha)
- Late Shift (Suíça)
- A Garota Canhota (Taiwan)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Direção de Elenco
- O Agente Secreto
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
Melhor Documentário de Longa-Metragem
- Apocalipse nos Trópicos
- Yanuni
- The Alabama Solution
- Coexistence, My Ass!
- Come See Me in the Good Light
- Cover-Up
- Cutting Through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody Against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 Last Air in Moscow
- The Perfect Neighbor
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
Melhor Fotografia
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Sirât
- Wicked: Parte 2
- O Som da Queda
- Song Sung Blue Um Sonho a Dois
- Balada de um Jogador
- Bugonia
- Morra, Amor
- F1
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Curta-Metragem em Live Action
- Amarela
- Ado
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butchers Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dads Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austens Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.
