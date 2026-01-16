PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - As equipes que realizam buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, identificaram um ponto da mata onde as crianças estiveram depois que desapareceram quando saíram para brincar em 4 de janeiro no interior de Bacabal (MA), a cerca de 240 km de São Luís.

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação, que corresponde ao local que o primo das crianças, Anderson Kauã, 8, disse às autoridades que os três haviam se abrigado.

Cães farejadores identificaram traços das presenças delas no local, que fica próximo ao rio Mearim. Não se sabe a data precisa em que elas estiveram no imóvel. As autoridades acreditam que as crianças passaram uma noite ali.

Anderson teria saído do local para procurar ajuda, e foi a última vez que esteve com os primos. Ele foi encontrado debilitado no dia 7 por carroceiros em uma estrada a cerca de 4 km da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, onde as crianças moram.

A presença das crianças na casa abandonada é o único indício encontrado pela força-tarefa de buscas, que entrou no 13º dia de operação nesta sexta-feira (16).

"Não se discute ainda qualquer tipo de suspensão ou paralisação", disse o prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB).

Na quinta-feira (15), as equipes começaram o trabalho de mergulho no Lago Limpo, que fica a 3 quilômetros da comunidade de São Sebastião dos Pretos, e também ampliaram o trabalho de busca pelas margens do rio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, mais de 600 pessoas estão mobilizadas na equipe, incluindo policiais civis e militares, bombeiros, Exército, Defesa Civil e equipes de inteligência e perícia estaduais, além de funcionários da prefeitura e voluntários que se cadastram no local para auxiliar nas buscas.

Duas aeronaves são utilizadas para sobrevoo de área, assim como drones normais e com visualização termal para uso em busca noturna. Outras equipes realizam visitas em casas de moradores da região.

Doze bombeiros do Pará e do Ceará se juntaram às buscas na quarta-feira (14) para reforçar as equipes de busca. Também foram encaminhados ao local seis cães farejadores com certificação nacional.

Na madrugada de quinta-feira, a cadela Iara, do Corpo de Bombeiros do Ceará, morreu durante a viagem para chegar a Bacabal. Segundo a corporação, ela havia demonstrado sinais de torção gástrica durante o trajeto.