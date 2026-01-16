RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (16) que vai realizar uma vistoria técnica em todas as edificações classificadas como shopping centers do estado. A decisão ocorre duas semanas depois da morte de dois brigadistas do Shopping Tijuca, durante incêndio no dia 2 de janeiro.

O estabelecimento reabriu parcialmente na manhã desta sexta, ainda com trechos sujos pela fuligem e cheiro de queimado. O incêndio do dia 2 atingiu uma loja de artigos de decoração no subsolo.

O supervisor de segurança Anderson Aguiar do Prado e a bombeira civil Emellyn Silva Aguiar Menezes morreram durante ajuda no combate às chamas. Outras três pessoas ficaram feridas.

No último sábado (10), bombeiros vistoriaram o Shopping Tijuca e liberaram parcialmente o local. O subsolo segue totalmente interditado, além de parte do primeiro piso. Áreas como praça de alimentação e cinema estão autorizadas para funcionar.

A administração do shopping divulgou comunicado em que afirma que a Defesa Civil do município garantiu a preservação da infraestrutura, e que a Rio Luz liberou os sistemas de exaustão e ar-condicionado.

O estabelecimento afirma que higienizou dutos de ventilação e trocou filtros do ar-condicionado. "É natural que ainda seja possível sentir algum vestígio, mas estamos trabalhando para minimizar isso", afirmou.

"O retorno será gradual e facultativo, pois nem todos os lojistas conseguiram ainda reorganizar seus estoques e equipes. A retomada das operações não diminui a profunda consternação pela perda de nossos queridos colaboradores Emellyn e Anderson."

Dados da Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) indicam que o estado do Rio possui 72 shoppings em operação.

Os bombeiros afirmam que parte significativa possui documentação de regularização, mas ainda assim vai passar por vistoria. A corporação diz que pretende avaliar as condições de segurança contra incêndio e pânico.

O Corpo de Bombeiros não informou se algum está sem a documentação de regularização.

"Os shopping centers devem possuir o certificado de aprovação, documento que atesta o cumprimento de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico estabelecidas no projeto de segurança aprovado com a emissão do Laudo de Exigências", diz a corporação, em nota.

A manutenção das estruturas de medida de segurança, como tubulações, escapes de ar e saída de emergência, são de responsabilidade das administradoras dos shoppings.