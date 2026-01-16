A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que falou da importância de Sã Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

E São Sebastião faz isso levando a oração, ajudando a cultivar a esperança e a alegria, para poder viver nessa cidade com sua beleza, sua história e seus problemas, disse o cardeal.

O dia do padroeiro será celebrado na próxima terça-feira (20), feriado no Rio, com a realização da tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, zona norte, às 10h.

Na parte da tarde, a partir das 16h, ocorre a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro da cidade, seguida do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, e da missa solene.

Tags:

Arquidiocese do Rio | Dia de São Sebastião | Dom Orani tempest | Padroeiro do Rio