RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A folia oficial dos blocos de rua no Rio de Janeiro começa neste sábado (17) e segue até 22 de fevereiro, reunindo eventos do pré ao pós-Carnaval. O calendário da prefeitura prevê 462 desfiles de blocos, distribuídos por todas as regiões da cidade.

No sábado (17), o bloco Folia do Largo do Sapê terá concentração às 16h, na Rua Nuassu, 49, em Honório Gurgel, zona norte. No mesmo dia, às 17h, acontece o bloco Tá Chegando a Hora, com concentração na Rua Barros de Alarcão, 464, em Pedra de Guaratiba, zona oeste.

Já no domingo (18), o bloco Unidos de Santa Bárbara se concentra às 15h, na Rua Dona Teresa, 160, no Engenho de Dentro, na zona norte. Na mesma região, também no domingo, às 14h, ocorre a Abertura do pré-Carnaval de Madureira com as Águas de Cheiro, na Rua Soares Caldeira, 115, em Madureira.

Encerrando a programação do dia, a Banda Saens Peña se concentra às 15h, na Praça Saenz Peña, 344, na Tijuca.

"O início do Carnaval de rua marca um momento simbólico muito importante para a cidade, quando o Rio reafirma o valor dessa manifestação cultural que nasce nos territórios, ocupa o espaço público e expressa a diversidade, a criatividade e a identidade do carioca. É um Carnaval plural, que reúne manifestações tradicionais e grandes blocos, dialogando com diferentes públicos, idades e partes da cidade", disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Mais de 70 blocos já haviam tomado as ruas do Rio de Janeiro no primeiro fim de semana do ano, abrindo o calendário não oficial do Carnaval carioca.