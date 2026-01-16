SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos foi detido após o próprio pai denunciá-lo à Polícia Militar por roubo de carro e outros objetos, na manhã desta sexta-feira (16), no bairro de Americanópolis, zona sul de São Paulo.

Segundo o registro de ocorrência feito pela PM, o pai desconfiou quando o filho chegou em casa com uma chave de veículo e itens que não lhe pertenciam. Policiais militares foram acionados e, autorizados pelo dono do imóvel na rua Fanfula, fizeram buscas na residência.

Dentro de uma cômoda, a equipe encontrou uma arma falsa, um celular Samsung S24 Plus, cinco cartões bancários em nome de uma mulher e a chave de um Honda City roubado. O suspeito informou que o carro estava estacionado na rua Henry Leonardos, a cerca de 2 km da casa.

De acordo com a PM, o veículo foi roubado por volta das 8h da quinta-feira (15) por um homem armado que abordou a vítima. Ele fugiu com o automóvel, o aparelho celular e outros objetos da mulher.

O caso foi registrado como roubo no 98° DP (Jardim Miriam). O veículo e os pertences foram devolvidos à proprietária.