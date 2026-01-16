SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem a Grande São Paulo nesta sexta-feira (16) provocam estragos e transtornos. O volume elevado de água causou alagamentos em ruas e avenidas, além de deslizamentos de terra e interrupções em rodovias e linhas de trem.

Na capital e em municípios do ABC, o temporal provocou pontos de alagamento que comprometeram a circulação de veículos, especialmente em vias de grande fluxo, como as marginais Pinheiros e Tietê. O acúmulo rápido de água sobrecarregou o sistema de drenagem, e houve registro de quedas de árvores e dificuldades no deslocamento urbano durante os horários de pico.

Ainda há alagamentos nas avenidas Santo Amaro, João Dias e das Nações Unidas, na zona sul, e Jules Rimet, na zona oeste.

Enchentes também são registradas. Em Parelheiros, no extremo-sul de São Paulo, moradores estão deixando suas casas pela vazão de riachos e córregos.

O transporte sobre trilhos também foi afetado. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) diminuiu a velocidade de circulação da linha 10-Turquesa devido a alagamento nos trilhos, especialmente nas proximidades da estação Mauá.

Além dos problemas de mobilidade, a chuva causou queda de energia elétrica em diferentes bairros da Grande São Paulo. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição, mais de 40 mil pessoas estão sem luz.

A Defesa Civil e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) mantêm alertas para risco de novos alagamentos, recomendando que a população evite áreas sujeitas a enchentes e fique atenta a encostas e margens de rios, diante da possibilidade de novos temporais.

Rodovia Régis Bittencourt volta a ser afetada pelas chuvas

Interditada nesta quinta-feira (15) em razão das chuvas, a rodovia Régis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e o Sul do país, voltou a ser afetada pelo temporal desta sexta.

Alagamentos foram registrados no km 286 às 17h50, e o trecho foi fechado. Há cerca de 23 km de congestionamento.