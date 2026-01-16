SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem a Grande São Paulo nesta sexta-feira (16) provocam estragos e transtornos. O volume elevado de água causou alagamentos em ruas e avenidas, além de deslizamentos de terra e interrupções em rodovias e linhas de trem.

No Capão Redondo, na zona sul paulistana, conforme o Corpo de Bombeiros, um casal estaria no interior um Hyundai HB20 Branco que foi arrastado em um córrego na avenida Carlos Caldeira Filho.

Um vídeo recebido pelos bombeiros mostra uma mulher de camisa laranja dentro do veículo. O caso ocorreu por volta das 18h e o veículo não havia sido encontrado até a publicação deste texto.

No mesmo local também foi arrastado um Renault Sandero vermelho, sem informações sobre passageiros.

As buscas foram suspensas por causa da falta de iluminação e devem ser retomadas na manhã deste sábado (17).

"Equipe da Aquática irá margear o rio Pinheiros com vistas à localização dos veículos e possíveis vítimas", diz o Corpo de Bombeiros paulista.

Ainda no Capão Redondo, um homem teria entrado na água para tentar auxiliar pessoas em um veículo quase totalmente submerso durante a enchente na rua Elias Maas, e despareceu. Até a última atualização, às 19h46, não havia confirmação de vítimas.

Na capital e em municípios do ABC, o temporal provocou pontos de alagamento que comprometeram a circulação de veículos, especialmente em vias de grande fluxo, como as marginais Pinheiros e Tietê.

O acúmulo rápido de água sobrecarregou o sistema de drenagem, e houve registro de quedas de árvores e dificuldades no deslocamento urbano durante os horários de pico.

Às 20h20 ainda havia alagamentos na avenida Jules Rimet, no Morumbi, na zona oeste.

Carros e motos foram submersos e arrastados em vias da capital. Pessoas precisaram de socorro.

Toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos até às 19h10.

Enchentes também foram registradas. Em Parelheiros, no extremo-sul de São Paulo, moradores tiveram de dexixar suas casas pela vazão de riachos e córregos.

O Corpo de Bombeiros já recebeu 29 chamados para enchentes e alagamentos só na capital. A maioria nas regiões do Morumbi, Vila Andrade e Capão Redondo, onde há, inclusive, pessoas desaparecidas.

O transporte sobre trilhos também foi afetado. A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) diminuiu a velocidade de circulação da linha 10-turquesa devido a alagamento nos trilhos, especialmente nas proximidades da estação Mauá.

Além dos problemas de mobilidade, a chuva causou queda de energia elétrica. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição, mais de 53 mil imóveis estavam sem luz nos 24 municípios de atuação da empresa na Grande São Paulo, conforme boletim divulgado às 20h09. Do total, 33,2 mil eram na capital paulista.

A Defesa Civil estadual e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, mantêm alertas para risco de novos alagamentos, recomendando que a população evite áreas sujeitas a enchentes e fique atenta a encostas e margens de rios, diante da possibilidade de novos temporais.

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT VOLTA A SER AFETADA PELAS CHUVAS

Interditada nesta quinta-feira (15) em razão das chuvas, a rodovia Régis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e o Sul do país, voltou a ser afetada pelo temporal desta sexta.

A via, que liga São Paulo ao Paraná, foi totalmente bloqueada por volta das 17h20 no km 280, em Itapecerica da Serra. Às 20h30, o congestionamento chegada a 30 km, segundo a concessionária Arteris, que administra a rodovia.