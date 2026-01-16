SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Régis Bittencourt (BR-116) registrou bloqueio no tráfego entre a tarde desta quinta-feira (15) e a manhã desta sexta-feira (16) em razão da forte chuva e de um deslizamento de terra que levou grande quantidade de lama para as pistas.

O congestionamento chegou a 48 quilômetros, de acordo com a concessionária Arteris, entre as cidades de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Embora o fluxo tenha sido liberado nesta manhã, a região ainda enfrentava lentidão.

O excesso de chuva causou alagamento na pista, na altura do km 286, sentido São Paulo, em Itapecerica da Serra. O local também foi atingido por grande quantidade de lama. Por medida de segurança, a via foi totalmente interditada por volta das 17h30.

Segundo a concessionária foram registrados 64 milímetros de chuva em apenas 30 minutos.

Diversos motoristas passaram a noite dentro dos veículos na via interditada. A faixa da esquerda foi liberada por volta das 6h, mas a da esquerda e o acostamento continuou bloqueada para os trabalhos de remoção da lama e da terra.

A via foi totalmente liberada por volta das 9h30. Porém, por volta de 13h30, houve novo bloqueio da faixa da direita e fluxo pela esquerda. O congestionamento vai do km 286 ao km 299, sentido SP -entre Embu e Itapecerica. Entre o km 327 e o km 349, há fila, mas sem bloqueios. No km 350 há bloqueio total da pista sentido SP, para controle de tráfego. Os motoristas também enfrentam lentidão entre Juquitiba e Miracatu.