SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter mais um dia com temporais neste sábado (17), segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Com médias mínimas de 19°C e máximas de 28°C , a capital paulista pode registrar pancadas de chuva generalizadas ao longo da tarde.

Durante a manhã, a previsão é de sol entre nuvens, com sensAção de tempo abafado, afirma o CGE. O calor também deve contribuir para os temporais à tarde, como é típico dos dias de verão, de acordo com o centro.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de 26°C no Mirante de Santana, onde funciona a estação oficial para a previsão na cidade. A umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 60%, e as rajadas de vento podem ser de fracas a moderadas.

O instituto publicou aviso de perigo potencial de tempestades para este sábado, com chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 km/h a 60 km/h e queda de granizo. O aviso cobre todo o Sul do país e grande parte do Sudeste, com todo o território de São Paulo e Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, além de parte de Goiás e de Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste.

Em meio às chuvas recorrentes na cidade de São Paulo, os bombeiros procuravam, nesta sexta-feira (16), duas pessoas que estariam no interior de um carro arrastado em um córrego no Capão Redondo, na zona sul paulistana. As chuvas também provocaram alagamentos e interrupções na circulação de trens.