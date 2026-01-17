RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As prévias de Carnaval seguem em Olinda (PE) neste fim de semana, com uma série de cortejos e ensaios que ocupam as ladeiras do sítio histórico neste sábado (17) e domingo (18). A programação reúne agremiações tradicionais, blocos e grupos percussivos, com saídas distribuídas por pontos como mercado da Ribeira, largo do Amparo, rua de São Bento, Clube Atlântico e praças da Cidade Alta.

No sábado, a movimentação começa ainda pela manhã no Clube Atlântico e se espalha ao longo do dia. O Afoxé Oxum Pandá se concentra no mercado da Ribeira e segue em direção à rua do Bonfim, enquanto o TCM Meia-Noite Eu Te Conto sai da rua de São Bento rumo ao largo do Amparo.

A programação do sábado inclui ainda ensaios abertos em praças como Laura Nigro e apresentações em áreas residenciais, como a Sambada de Aniversário de Junior do Coco, no bairro de Guadalupe. Os horários são escalonados ao longo da tarde e da noite, com circulação simultânea de diferentes blocos pela cidade.

No domingo, Olinda mantém o ritmo desde a manhã, com o Bloquinho da Sopinha, voltado ao público infantil, saindo do Largo do Amparo. À tarde, os cortejos se espalham e grupos como John Travolta, Maracatu Kangoma, Congobloco Batebum e Pernambucae-te dividem espaço com apresentações contínuas de maracatus e afoxés em praças e ruas do centro histórico.

No Recife, as prévias tiveram início na última terça-feira (13), com a realização da primeira eliminatória do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval, no Teatro do Parque. Após essa abertura, a programação volta a ganhar força a partir do dia 23 de janeiro, quando começam eventos como o CasaBloco, além dos ensaios, encontros de cultura popular e concursos concentrados no pátio de São Pedro.

Em Salvador (BA), a Lavagem do Bonfim foi realizada na quinta-feira (15), abrindo o calendário simbólico das festas populares de verão. Na capital baiana, as prévias carnavalescas costumam se concentrar no fim de semana anterior ao Carnaval, quando blocos e ensaios ocupam as ruas antes da abertura oficial da folia.

Já em Maceió (AL), o Verão Massayó segue com programação neste fim de semana. Após apresentações realizadas no último fim de semana, o festival retoma os shows entre sexta-feira (16) e domingo (18), com atrações nacionais e locais distribuídas ao longo dos três dias.