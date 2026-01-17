SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) encerra na próxima segunda-feira (19) as inscrições para vagas exclusivas destinadas a candidatos que ingressarem por meio das notas do Enem 2024 e 2025.

Pela primeira vez, a instituição paulista adotou o modelo de seleção, com vaga específica via nota do exame nacional.

Ao todo, o processo seletivo oferece 729 vagas em 23 cidades do estado de São Paulo. De acordo com a instituição, a medida tem o objetivo de ampliar as formas de acesso à universidade, além do tradicional vestibular.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp, responsável pelo processo de seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20. O resultado do vestibular será divulgado em 30 de janeiro.

Os cursos disponíveis via Unesp-Enem não exigem provas de habilidades específicas. As vagas oferecidas estão disponíveis nas seguintes cidades:

Araçatuba (14 vagas), Araraquara (86), Assis (43), Bauru (93), Botucatu (60), Dracena (8), Franca (41), Guaratinguetá (31), Ilha Solteira (31), Itapeva (8), Jaboticabal (28), Marília (49), Ourinhos (8), Presidente Prudente (68), Registro (8), Rio Claro (50), Rosana (8), São João da Boa Vista (8), São José do Rio Preto (47), São José dos Campos (12), São Vicente (8), Sorocaba (8) e Tupã (12).

Abaixo, veja as principais modalidades de ingresso e a quantidade de vagas oferecidas para cada uma.

MODALIDADE DE INGRESSO - VAGAS

Vestibular Unesp 2026 - 5.867

Unesp-Enem - 729

Provão Paulista Seriado - 934

Olimpíadas Científicas Unesp - 451

Vestibular Unesp Meio de Ano 2026 - 144

Unesp-Enem Meio de Ano 2026 - 16

TOTAL - 8.141