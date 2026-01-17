SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste sábado (17) o corpo de um homem que estava no interior de um Hyundai HB20 Branco que foi arrastado pelas fortes chuvas de sexta-feira (16). O veículo foi parar em um córrego na avenida Carlos Caldeira Filho, na zona sul de São Paulo.

Ele estava acompanhado da esposa, que continua desaparecida.

O corpo do homem, de 68 anos, foi localizado no rio Pinheiros, próximo à ponte Edson de Godoy Bueno, em Interlagos, na zona sul da capital. O carro foi arrastado na região do Capão Redondo.

Segundo os bombeiros, as buscas continuam neste sábado (17) para localizar a esposa, de 67 anos, e o carro.

Um vídeo recebido pelos bombeiros mostra uma mulher de camisa laranja dentro do veículo. O caso ocorreu por volta das 18h de sexta, quando uma forte chuva atingiu a cidade.

No mesmo local também foi arrastado um Renault Sandero vermelho, que depois foi encontrado, assim como o motorista, que está bem.

Ainda no Capão Redondo, um homem teria entrado na água para tentar auxiliar pessoas em um veículo quase totalmente submerso durante a enchente na rua Elias Maas, e despareceu. Até a última atualização, às 19h46, não havia confirmação de vítimas.

A chuva também causou queda de energia elétrica. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição, mais de 40 mil imóveis estavam sem luz nos 24 municípios de atuação da empresa na Grande São Paulo, conforme boletim divulgado às 21h10. Do total, 31 mil eram na capital paulista.

Na capital e em municípios do ABC, o temporal provocou pontos de alagamento que comprometeram a circulação de veículos, especialmente em vias de grande fluxo, como as marginais Pinheiros e Tietê.

O acúmulo rápido de água sobrecarregou o sistema de drenagem, e houve registro de quedas de árvores e dificuldades no deslocamento urbano durante os horários de pico.