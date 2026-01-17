A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) está prevista para às 13h deste sábado, 17, em Assunção, informou o governo do Paraguai que preside temporariamente o bloco sul-americano. A cerimônia, que terá início às 12h, será realizada no Grande Teatro José Asunción Flores do Banco Central do Paraguai - mesmo local onde o tratado fundador do Mercosul foi assinado em 1991.

O acordo é o mais significativo já alcançado pelo Mercosul em acesso de mercado e vai criar a maior área de livre-comércio do mundo, após 26 anos de negociações. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 22 trilhões de euros. O acordo deve atingir o máximo de liberalização prevista em 15 anos.

Estão previstas as participações do presidente do Paraguai, Santiago Peña, da Argentina, Javier Milei, do Uruguai, Yamandú Orsi, e da Bolívia, Rodrigo Paz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai comparecer à cerimônia e será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O lado europeu será representado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Os chefes das delegações devem chegar às 11h30 no local, conforme cronograma divulgado pelo Paraguai. Às 12h, a cerimônia terá início com discurso dos chefes das delegações dos países membros do Mercosul e da União Europeia. Às 13h, o acordo será assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos países envolvidos e às 13h15 haverá a foto oficial.