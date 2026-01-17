O Palmeiras está em negociação com o Austin FC, dos Estados Unidos, para possível venda do atacante uruguaio Facundo Torres, que chegou à equipe paulista no ano passado.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal The Athletic e confirmada pelo Estadão. A proposta do clube americano é de US$ 9,5 milhões, cerca de R$ 51,1 milhões na cotação atual, valor considerado satisfatório pelo time alviverde.

A venda não está definida ainda, mas encaminhada. O jogador gostou da oferta e da ideia de retornar ao futebol dos Estados Unidos. Ele defendeu o Orlando City de 2022 a 2024.

Facundo Torres chegou ao Palmeiras em janeiro de 2025, vindo do Orlando City e contratado por US$ 12 milhões (R$ 73,8 milhões na cotação da época). O clube alviverde, portanto, deve amargar um prejuízo de mais de R$ 20 milhões se os valores não evoluírem.

Ao longo da temporada, o uruguaio de 25 anos disputou 61 partidas e anotou 10 gols, além de distribuir cinco assistências. Suas atuações renderam convocações para a seleção do seu país no segundo semestre, quando participou de quatro amistosos.

O Palmeiras retorna aos gramados neste sábado, 17, às 20h30 (de Brasília), diante do Mirassol, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece na Arena Crefisa Barueri.