O brasileiro João Fonseca está em fase final de preparação para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o carioca de 19 anos revelou quem ele acredita que será o primeiro atleta a desafiar a hegemonia de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

"Vou dizer o Jakub Mensik. Gosto muito do jogo dele. É um cara muito completo, muito confiante e também jovem. Ele já venceu um Masters 1000 e pode fazer grandes coisas", falou Fonseca.

Natural da República Checa, Mensik tem 20 anos e já possui um título importante na carreira. Em 2025, ele bateu o sérvio Novak Djokovic na decisão e conquistou o Masters 1000 de Miami. Hoje, Jakub ocupa a 18ª posição do ranking de simples da ATP (Associação de Tenistas Profissionais).

No confronto direto entre João e Jakub Mensik, o brasileiro leva a melhor. Em 2024, o tenista carioca superou o adversário no Next Gen ATP Finals por 3 sets a 2. Já no ano passado, Fonseca se classificou sobre o checo nas oitavas de final do ATP 500 de Basileia, que precisou abandonar o torneio por conta de uma lesão.

Nos últimos dois anos, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominaram todos os Grand Slams do circuito, tendo vencido os oito torneios do período (quatro cada um). E ambos seguem como os principais favoritos ao título do Aberto da Austrália de 2026, já que ocupam as duas primeiras posições do ranking da ATP.

RECUPERAÇÃO DE LESÃO PARA A ESTREIA

João Fonseca corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão antes da sua estreia no Aberto da Austrália, que será neste domingo, 18, diante do norte-americano Eliot Spizzirri.

"A cada dia estou me sentindo melhor. Espero estar perto de 100%. Preciso respeitar meu corpo e tomar a decisão certa, porque tenho uma longa carreira pela frente", explicou o brasileiro.