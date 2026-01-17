Wagner Moura falou sobre paternidade durante sua participação no programa de Drew Barrymore. Com a esposa, a fotógrafa e roteirista Sandra Delgado, o ator é pai de três meninos: Bem, 19 anos, Salvador, 15, e José, 13.

"Ser pai é o que mais me define na vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", disse o ator no The Drew Barrymore Show.

Drew, que é mãe de duas meninas, perguntou ao ator sobre a "jornada kármica" de ter três filhos homens, adolescentes. "É uma aventura. Às vezes você comete erros, diz coisas que não deveria, toma decisões que não deveria. E o que tenho aprendido é que você deve perdoar a si mesmo", refletiu ele.

Moura destacou que tinha apenas 30 anos, quando foi pai pela primeira vez. "E em idade masculina isso significa 15 anos", brincou Drew. "É, eu tinha 12 anos", devolveu o ator, concordando sobre a diferença de maturidade entre homens e mulheres. Moura disse que repara isso ao ver os filhos ao lado das respectivas namoradas.

Ele também comentou brevemente sobre o casamento de 25 anos com Sandra. "Não é uma jornada fácil. É cheio de altos e baixos, mas é lindo", avaliou o ator.