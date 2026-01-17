Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após 25 de trabalho na emissora. A informação foi dada através de um comunicado enviado à imprensa.

O encerramento do contrato foi descrito pela emissora como de "comum acordo" entre ambas as partes. A RedeTV ainda agradeceu a dedicação da apresentadora ao programa SuperPop.

"Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!."

O comunicado se encerra: "A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais".

Até o momento, não foi anunciado quem assumirá o cargo de Luciana Gimenez no SuperPop.