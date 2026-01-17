Neste fim de semana, três municípios brasileiros iniciam a campanha de imunização contra a dengue com a vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Em Maranguape, no Ceará, e em Nova Lima, Minas Gerais, a ação terá início neste sábado, 17. Já no domingo, 18, Botucatu, no interior de São Paulo, começará a aplicar o imunizante.

A estratégia de escolha das três cidades foi definida pelos governos estaduais em parceria com o Ministério da Saúde. Os municípios selecionados têm porte médio, com população entre 108 mil e 151 mil habitantes.

Segundo o ministério, nessas três localidades serão vacinadas pessoas de 15 a 59 anos, em ordem decrescente de idade.

Em Maranguape, a ação ocorrerá das 8h às 16h em 35 postos de saúde, além de pontos estratégicos como a rodoviária e um supermercado.

A cidade também contará com um ponto de vacinação em formato drive-thru. Ele funcionará de 17 a 30 de janeiro, de segunda a sábado, das 8h às 16h.

Além da vacina do Butantan, também estará disponível no município cearense o imunizante da Takeda para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme o esquema vacinal de duas doses, com intervalo de 90 dias.

O objetivo da estratégia, segundo a Prefeitura de Maranguape, é ampliar a cobertura vacinal e fortalecer o enfrentamento à dengue, contribuindo para a redução de casos graves, internações e óbitos, além de auxiliar no controle da circulação do vírus.

Em Botucatu, a 235 quilômetros da capital paulista, todas as Unidades Básicas de Saúde e o Espaço Saúde estarão abertos no domingo, das 8h às 17h. No mesmo dia, serão instalados dois postos de vacinação drive-thru, um no campus Rubião Júnior da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e outro na Fazenda Lageado.

Segundo a Unesp, a meta na cidade é imunizar 80 mil moradores, o equivalente a 90% da população de 15 a 59 anos, e conduzir um "estudo de vida real", avaliando o impacto da Butantan-DV fora do ambiente controlado de ensaios clínicos.

A iniciativa repete a vacinação em massa realizada em 2021 em Botucatu, quando foi avaliado o impacto de um dos imunizantes contra a covid-19.

Após a imunização, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp irão monitorar os casos de dengue no município em parceria com as autoridades de saúde.

Para se vacinar, é necessário apresentar Cartão SUS, CPF e comprovante de endereço que confirme residência nos municípios contemplados pela campanha.

Gestantes, pessoas imunossuprimidas e adolescentes que tiveram dengue nos últimos seis meses não possuem indicação para vacinação.

Butantan-DV

Primeira vacina contra a dengue aplicada em dose única, a Butantan-DV foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em novembro do ano passado.

A autorização da vacina se baseia nos resultados do ensaio clínico de fase 3, conduzido entre 2016 e 2024 com mais de 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros.

Entre pessoas de 12 a 59 anos, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral na prevenção da doença, 91,6% contra casos graves e com sinais de alarme e 100% de proteção contra hospitalizações por dengue.