Depois de passar por duas crises convulsivas e deixar o BBB 26, Henri Castelli teve alta do hospital.

Uma postagem feita nos stories do Instagram do artista conta que Castelli já fez todos os exames e está ao lado de amigos e familiares.

"Henri Castelli recebeu alta nesta sexta-feira, 16, e já deixou o hospital após a conclusão de todos os exames", afirma a postagem. "O ator está bem e segue na companhia de amigos e familiares."

"Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagens de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio de seus canais oficiais", encerra o comunicado.

O que aconteceu com Henri Castelli no 'BBB 26'?

Na última terça-feira, 13, enquanto participava da prova do líder, Henri Castelli teve sua primeira convulsão. Após ser socorrido pela equipe médica, o brother foi levado ao hospital, onde fez uma bateria exames.

Pouco tempo depois de retornar à casa, o brother até brincou com a situação, porém, passou mal de novo e teve outra crise convulsiva. Após o ocorrido, o artista deixou o reality.

Novo participante

A vaga deixada por Henri Castelli será preenchida por um habitante do Quarto Branco. Na última quinta-feira, 15, a produção do programa anunciou que os três participantes que restarem no cômodo entrarão na casa. Anteriormente, só dois seguiriam no programa.