A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,46%
Pontos: 164.799,98
Máxima de +0,18% : 165.872 pontos
Mínima de -0,89% : 164.100 pontos
Volume: R$ 33,84 bilhões
Variação em 2026: 2,28%
Variação no mês: 2,28%
Dow Jones: -0,17%
Pontos: 49.359,33
Nasdaq: -0,06%
Pontos: 23.515,39
Ibovespa Futuro: -0,69%
Pontos: 166.400
Máxima (pontos): 167.985
Mínima (pontos): 165.815
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,61
Variação: -0,83%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,04
Variação: +0,79%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,91
Variação: +0,05%
Ambev ON
Preço: R$ 14,10
Variação: +0,43%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,98
Variação: +0,27%
Vale PNA
Preço: R$ 78,88
Variação: +0,04%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,61
Variação: -0,05%
Vale ON
Preço: R$ 78,88
Variação: +0,04%
Itausa PN
Preço: R$ 12,03
Variação: -1,23%
Global 40
Cotação: 679,537 centavos de dólar
(15/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3721
Venda: R$ 5,3726
Variação: +0,08%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: -0,05%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3792
Venda: R$ 5,3798
Variação: -0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4900
Venda: R$ 5,5670
Variação: +0,11%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,3865
Variação: -0,03%
- Euro
Compra: US$ 1,1601 (às 18h28)
Venda: US$ 1,1601 (às 18h28)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2300
Venda: R$ 6,2310
Variação: -0,06%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2100
Venda: R$ 6,3760
Variação: -2,21%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.595,40 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,61%