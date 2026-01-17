CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas ficaram feridas depois dos shows de cantores sertanejos durante o festival Estação Verão Show, realizado em Praia Grande (SP), na noite desta sexta-feira (16).

Discussão entre policiais teria motivado disparos. Segundo uma nota publicada hoje de manhã nos perfis das redes sociais do evento, o policial, que estaria de folga, teria se envolvido em uma discussão com outros PMs, quando aconteceram os disparos. Pela legislação, policiais militares, mesmo de folga, podem entrar armados em eventos.

PM de folga foi preso na sequência pela Guarda Civil Municipal. Ele foi levado à delegacia da cidade, ainda segundo a organização. A reportagem aguarda resposta da Secretaria de Segurança Pública sobre o relato feito no boletim de ocorrência e também questionou a prefeitura de Praia Grande sobre o ocorrido. Relatos nas redes sociais apontaram que os disparos aconteceram entre os shows de Zé Neto e Cristiano e Natanzinho Lima. A assessoria da dupla sertaneja confirmou à reportagem que o caso aconteceu após as apresentações, já no encerramento do dia.

Duas pessoas foram levadas para hospitais da região e estão em estado estável. A nota da organização cita que "outras pessoas foram feridas pelos disparos", mas não informou a quantidade. Todos não correm risco de morte e algumas tiveram alta ainda durante a madrugada.

Organização disse que policial não fazia parte da equipe de segurança do evento. No comunicado, o Grupo HJR, responsável pelo evento, informou que o PM trabalha em Itanhaém (SP, município da mesma região) e que estava de folga. A reportagem tenta confirmar estas informações com a Polícia Militar. Os responsáveis estão prestando todas as informações à Polícia Civil para ajudar no esclarecimento do caso.

NOTA PUBLICADA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

"Informamos que, no final das apresentações desta sexta-feira, durante a realização do tradicional Estação Verão Show, foi registrada ocorrência isolada no evento.

De acordo com as informações apuradas até o momento, a ocorrência no setor pista teve início a partir de uma briga envolvendo policiais militares que possuíam autorização legal para porte de arma, não havendo qualquer relação com a organização e produção do festival. De acordo com a Lei 10.826/2003 é permitido o porte de arma aos Policiais Militares, mesmo fora do horário de serviço, em eventos.

As pessoas envolvidas foram imediatamente socorridas e encaminhadas as emergências do Município, onde receberam atendimento rápido e adequado pelas equipes de saúde.

Entre os atendimentos realizados estão ocorrências leves já com alta médica e duas pessoas que seguem internadas, estáveis com acompanhamento médico. Nenhuma corre risco de morte.

O autor dos disparos, foi contido imediatamente pela Guarda Civil Municipal de Praia Grande, preso em flagrante e conduzido ao distrito policial. Vale ressaltar que o autor é policial militar, trabalha no município de Itanhaém e se encontrava de folga.

O Estação Verão é realizado há nove anos, sem qualquer registro anterior de ocorrências deste tipo. Nesta edição, o evento conta com recorde de público, transcorrendo de forma tranquila até o episódio pontual.

Fazem a segurança do evento cerca de 200 homens, mais bombeiros civis, além do apoio da GCM e órgãos de segurança no entorno do evento.

Reforçamos que o evento conta com: planejamento de segurança, catracas de acesso, revistas, monitoramento por câmeras de vídeo, reconhecimento facial, equipe de apoio, acolhimento e atendimento médico. A organização segue colaborando com as autoridades competentes com o completo esclarecimento dos fatos.

Reiteramos o compromisso com a segurança da população e com a realização responsável de eventos, sempre prezando pela integridade do nosso público."